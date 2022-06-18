Ses kayıtları sızdı: TikTok verilerine erişiyorlarmış

Özellikle gençler arasında son dönemde çok yaygın olan sosyal medya platformu TikTok ile ilgili endişe yaratan bir iddia ABD medyasında hızla yayıldı…

TikTok’taki iç görüşmelere dair 80’den fazla ses kaydı internet ortamına sızdırılırken, Çinli mühendislerin ABD’deki kullanıcıların verilerine erişebildiği iddia edildi. Bu ses kayıtlarını sızdıran TikTok çalışanları, bu durumdan endişe ettikleri için ses kayıtlarını kamuoyuna açtığını aktardı.

İddiaya yanıt ise TikTok cephesinden geldi. TikTok yetkilileri, bütün verilerinin ABD’deki Oracle’ın veri tabanında saklandığını duyurarak iddiaları yalanladı. Ses kayıtlarında “Project Texas” isimli bir proje için toplanan mühendislerin ve TikTok çalışanlarının konuşmaları duyuluyor. Kendini “Master Admin” olarak tanımlayan bir mühendis “her şeye erişimi” olduğundan bahsediyor.

TikTok sözcüsü, “Biz dünyanın en iyi iç güvenlik ve dış güvenlik uzmanlarıyla çalışıyoruz ve veri güvenliğimiz üst seviyede” dedi.

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18/06/2022 09:35