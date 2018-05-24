Ses kısıklığı ciddi hastalıkların habercisi olabilir!

Akciğerler, gırtlak, yutak, dil, dişler, paranazal sinüzler ve burundaki herhangi bir bozukluğun seste bozulmaya yol açabileceğini belirten Doç. Dr. Zafer Çiftçi, belirgin ses değişikliğine sebep olan sorunların, ciddi hastalıkların ilk belirtisi olabileceğine dikkat çekti.

Ses kısıklığının, ses hastalıklarında en sık karşılaşılan problem olduğunu ifade eden KBB Uzmanı Doç. Dr. Zafer Çiftçi, ses hastalıklarının farklı etkenlere bağlı geliştiğini söyledi.



Sesin şiddetinin istenilen seviyeye ulaştırılamaması, nefesli, hırıltılı veya pürüzlü ses çıkması gibi durumların, kabaca ses kısıklığı olarak adlandırıldığını aktaran KBB Uzmanı, her bir duruma neden olan hastalığın genellikle farklı olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:



“Sınıflamak gerekirse, ses kısıklığına neden olan ses teli hastalıkları enfeksiyöz (viral veya bakteriyel), travmatik (sesin kötü kullanımı, künt veya kesici travma), tümöral (ses telinin iyi veya kötü huylu tümörleri), nörolojik (beyin hastalıkları, ses teli siniri hastalıkları), konjenital (doğuştan gelen) veya inflamatuar (romatoid artit vb) nedenlere bağlı ortaya çıkabilir.”



CİDDİ HASTALIKLARIN SİNYALİ OLABİLİR



Ses kısıklığının bazı önemli hastalıkların ilk habercisi olabileceğine dikkat çeken Doç. Çiftçi, “Hasta sigara kullanıyorsa, boyunda şişlikler veya kilo kaybı gibi eşlik eden semptom varsa, ağzından veya burundan kan geliyorsa, ses kısıklığı bir travmayı takiben ortaya çıkmışsa, hasta yenidoğan dönemindeyse, yakın zamanda geçirilmiş bir operasyon öyküsü varsa ileri tetkik gereklidir. Gırtlak veya komşu bölgelere ait iyi veya kötü huylu tümörler (polip, nodül, kist, kanser), ses telinin hareket etmesini sağlayan sinirlerin felci, merkezi sinir sistemi hastalıkları gibi erken dönemde tanısının konularak tedavi edilmesi gereken hastalıkların ilk bulgusu ses kısıklığı olabilir” dedi.

CERRAHİ TEDAVİ NE ZAMAN GEREKİR?



Dr. Çiftçi, ileri tetkiklerin ardından cerrahi tedavi gerektirebilecek durumları ise şöyle sıraladı:



“Ses telinde yerleşik iyi veya kötü huylu tümörler, ses telini hareket ettiren sinirlerin tek veya çift taraflı felç olmaları, ses telinin travmatik yaralanmaları gibi durumlarda ise cerrahi tedavi gerekli olmaktadır. Cerrahi tedavi gereken hastalarda, hastalığın türüne bağlı olarak gırtlak içinden veya boyundan yaklaşım kullanılarak, klasik veya laser cerrahi seçenekleri uygulanabilmektedir. Her iki durumda da, KBB hastalıkları uzmanı tarafından yapılacak detaylı muayene ve diğer tetkikler neticesinde hastaya uygun olacak tedavi seçeneğini belirlenip, ses kısıklığına neden olan patolojinin düzelmesi sağlanabilecektir.”