Telekomünikasyon Dairesi, yarın Lapta ve Karşıyaka bölgesindeki ses ve ADSL hizmetinde 3 saatlik kesinti olacağını duyurdu.

Telekomünikasyon Dairesi Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, bugün 09.00-12.00 saatleri arasında, Lapta ve Karşıyaka santrallarında fiber optik kablosunda iyileştirme çalışması dolayısıyla, bu bölgedeki santrallarından ses ve ADSL hizmeti alan abonelere kesintili hizmet verileceği kaydedildi.

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12/12/2020 08:44