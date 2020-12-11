Ses ve ADSL Hizmetinde 3 Saatlik Kesinti…

Telekomünikasyon Dairesi, yarın Lapta ve Karşıyaka bölgesindeki ses ve ADSL hizmetinde 3 saatlik kesinti olacağını duyurdu.

ads
11/12/2020

ads
Ses ve ADSL Hizmetinde 3 Saatlik Kesinti…

Telekomünikasyon Dairesi, yarın Lapta ve Karşıyaka bölgesindeki ses ve ADSL hizmetinde 3 saatlik kesinti olacağını duyurdu.
Telekomünikasyon Dairesi Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada,  yarın 09.00-12.00 saatleri arasında, Lapta ve Karşıyaka santrallarında fiber optik kablosunda iyileştirme çalışması dolayısıyla, bu bölgedeki santrallarından ses ve ADSL hizmeti alan abonelere kesintili hizmet verileceği  kaydedildi.

11/12/2020 16:23
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad

TAGS: Telekomünikasyon Dairesi, haber, kıbrıs
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.