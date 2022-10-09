Ses yaptığı için komşusunu tabancayla korkutan şahıs tutuklandı!

Girne'de aynı apartmanda kalan, ses yaptıkları için komşusunu adına kayıtlı gaz tabancasıyla korkutan şahıs tutuklandı.

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09/10/2022

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Ses yaptığı için komşusunu tabancayla korkutan şahıs tutuklandı!

Girne'de dün akşam 23.30 sıralarında aynı apartmanda kalan, ses yaptıkları için komşusunu adına kayıtlı gaz tabancasıyla korkutan şahıs tutuklandı. Polis soruşturması devam etmektedir.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre:08.10.2022 tarihinde, saat 23:30 sıralarında, Girne’de, Şht. Ali Avcı Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın kapısı önünde, aynı apartmanda kalan N.Z.(E-45), ses yaptıkları gerekçesiyle konu apartmanın başka dairsinde kalan bir şahsa, adına kayıtlı gaz tabancasını korkutmak maksadıyla gösterip ateşli silahı teşhir etmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, olayda kullanılan tabanca emare olarak alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

(Fotoğraf: Temsili)

09/10/2022 10:23
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TAGS: ses, tabanca, korku, polis, tutuklu,
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