‘Sessiz Çığlık’ mektup yarışması başladı

Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği’nin düzenlediği “Toplumda yaşlıların ve ruh sağlığı sorunu yaşayan hastaların sorunlarına dikkat çekmek, toplumda farkındalık yaratmak ve duyarlılığı artırmak” amaçlı ‘Sessiz Çığlık’ mektup yarışması bugün başladı. Yarışma 30 Haziran 2021’e kadar devam edecek.

Albank ve Asbank sponsorluğundaki yarışmada Birincilik ödülü 2000, ikincilik ödülü 1,500, üçüncülük ödülü 1000 TL olarak açıklandı. Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği’nin yaptığı yazılı açıklamada, yarışmaya katılmak isteyenlerin [email protected] adresine e-posta yollamaları gerektiği belirtildi.

Yarışmanın detayları şöyle:

SESSİZ ÇIĞLIK MEKTUP YARIŞMASI

Organizator: Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği

Yarışma Tarihi: 30 Nisan – 30 Haziran 2021

Ödüller: Birincilik ödülü 2000, ikincilik ödülü 1,500, üçüncülük ödülü 1000 TL

Sponsorlar: ALBANK LTD, ASBANK LTD

Amaç: Toplumda yaşlıların ve ruh sağlığı sorunu yaşayan hastaların sorunlarına

dikkat çekmek, toplumda farkındalık yaratmak ve duyarlılığı artırmak

Yarışmacılar aşağıdaki temalardan birinde yarışabilirler:

Ruh Sağlığı: Ruh sağlığı sorunu yaşıyorsanız veya ruh sağlığı sorunu olan akrabalarınıza bakıyorsanız hayat hikayenizi ve toplumda karşılaştığınız zorlukları, görünmez engelleri bize bir mektup ile aktararak yarışmaya katılabilirsiniz.

Yaşlı Hakları: Yakınlarınız veya çevreniz tarafından maddi veya manevi istismar edilen bir yaşlı iseniz, veya yaşlısına en zor şartlarda bakan bir yaşlı yakını iseniz yaşadığınız sorunları bir mektup şeklinde yazıp yarışmaya katılabilirsiniz.

Başvuru şekli: Mektubunuzu lütfen Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği’nin email adresine gönderiniz: [email protected]

Daha fazla bilgi İçin: Web sayfamızı ziyaret ediniz. https://yaslihaklariveruhsagligi.org/tr/silent-scream-letter-competition-2021/

Sorularınız için: Bize ulaşın (0542) 853 3188, (0533) 857 4392

Not: İsmini açıklamak istemeyen kişiler rumuz ile katılabilir, ve ödül kazanırsa ödülü bir aracı ile alabilir.

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30/04/2021 19:38