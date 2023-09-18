Sessiz Çığlık Mektup Yarışması Ödül Töreni yapıldı

Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği’nin bu yıl dördüncüsünü düzenlediği Sessiz Çığlık Mektup Yarışması Ödül Töreni cuma akşamı yapıldı.

Dernek’ten yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nda yer alan ödül töreninde, bu yıl 16-85 yaş arasındaki yarışmacılar arasından Tansel Şık’ın mektubu birincilik, Gülsade Baybuğa Soykök’ün mektubu ikincilik, Ayşe Sönmez Boran’ın mektubu ise üçüncülük ödülüne layık bulundu.

Ödül ve plaketlerin verildiği törende, dereceye giren 3 mektup da sırasıyla okutuldu.

Dernek Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hatice Jenkins “Sessiz Çığlık Mektup Yarışması’nın amacının sessiz çığlıklara ses olarak, sosyal devlet anlayışının eksikliğinden kaynaklanan toplumsal sorunları dile getirmek ve bu alanda farkındalık yaratmaktır” diyerek, başta Sessiz Çığlık Mektup Yarışması’nın sponsorları Albank ve Asbank’a ve törenin evsahipliğini yapan Kıbrıs Türk Sanayi Odası’na ve mektup yarışmasına destek olan herkese teşekkür etti.

Sessiz Çığlık Mektup Yarışması’nı destekleyen sponsorlar, Albank Genel Müdürü Şükrü Can ve Asbank Genel Müdürü Çağatay Karip de yaptıkları konuşmalarda sosyal sorumluluk projelerinin önemine vurgu yaptılar.

Törende son olarak, geçen yıl birincilik ödülüne layık görülen ve Mehmet Ekin Vaiz tarafından bu yıl filmleştirilen Hidayet Uyanık’ın “Benim Annem” isimli mektubu film olarak gösterildi. Filmin https://www.youtube.com/watch?v=PO3S_QKkNrU linkinden izlenebileceği kaydedildi.