“Sessiz Çığlık” Mektup Yarışmasının Ödül Töreni 29 Eylül’de

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21/09/2021

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“Sessiz Çığlık” Mektup Yarışmasının Ödül Töreni 29 Eylül’de

Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği’nin düzenlediği “Sessiz Çığlık” mektup yarışmasının ödül töreni 29 Eylül Çarşamba günü yapılacak.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Salonu’nda gerçekleşecek ödül töreni saat 16.00’da başlayacak.

Yaşlıların ve ruh sağlığı sorunu yaşayan hastaların bakımını üstlenen kişilerin yaşadıklarını dile getirmesine imkan veren yarışmanın ödül töreninde katılımcılara plaket verilecek, dereceye girenlere ödülleri sunulacak.  

21/09/2021 11:28
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TAGS: Sessiz Çığlık, Ödül Töreni, kktc
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