Sessiz Çığlık Mektup Yarışmasının Ödül Töreni Yapıldı

Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği’nin geleneksel olarak her yıl düzenlediği Sessiz Çığlık Mektup Yarışması’nın sonuçları açıklandı. 29 Eylül Çarşamba günü saat 16:00’da KTTO Konferans salonunda düzenlenen törende ödüller sahiplerini buldu.

Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneğinin düzenlediği Sessiz Çığlık Mektup Yarışması’nda bu yıl Nazan Demir’in mektubu birincilik ödülüne layık bulunurken, Lema İnkaya’nın mektubu ikincilik, Berfin Gündüz’ün mektubu ise üçüncülük ödülüne layık bulundu.

Yaptıkları konuşmalarda, Dernek Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hatice Jenkins ve Yönetim Kurulu Üyesi Ayşe Aydındoğmuş, Sessiz Çığlık Mektup Yarışması’nın amacının toplumda yaşlıların ve ruh sağlığı sorunu yaşayan bireylerin sorunlarına dikkat çekmek ve bu alanda farkındalık yaratarak duyarlılığı artırmak olduğunu belirtmişlerdir.

Sessiz Çığlık Mektup Yarışmasını destekleyen sponsorlar, Albank Genel Müdürü Ahmet Karavelioğlu, Asbank Genel Müdürü Çağatay Karib, ve KTTO Başkanı Turgay Deniz yaptıkları konuşmalar ile sosyal sorumluluk projelerinin önemine vurgu yapmışlardır. Sponsorlara plaketlerini sunan Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği As Başkanı Semral Erel sponsorlara destekleri için teşekkür ederken bu desteğin artarak devam etmesi temmenilerinde bulunmuştur.

Ödül töreninde ödüller ve plaketler sahiplerini bulurken, ödül alan yarışmacılar konuşmaları ile duygularını paylaşmışlar ve onları destekleyen böyle bir yarışmanın parçası olmaktan gurur duyduklarını ifade etmişlerdir.

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30/09/2021 10:03