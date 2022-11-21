Sessiz sedasız evlenen Aslı Enver hamile mi?

'Hayat Bilgisi', 'Kavak Yelleri', 'Suskunlar', 'İstanbullu Gelin' dizileri ve 'Kardeşim Benim' filmiyle adını geniş kitlelere duyuran Aslı Enver ile iş insanı Berkin Gökbudak, 12 Kasım'da dünayevine girdi. Evde aile arasinda kıyılan sade bir törenle hayatlarını birleştiren çiftin nikah şahitliğini Saner Ayar ve Cihan Çalışkantürk yaptı.

1.2 MİLYON BEĞENİ

Yaz başından beri aşk yaşadığı Berkin Gökbudak ile fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşan güzel oyuncu, kalp emojisiyler birlikte "Evettt" mesajını yazdı. 38 yaşındaki oyuncunun takipçilerinden, sürpriz nikâh paylaşıma 1.2 milyondan fazla beğeni geldi.

ÜNLÜLERDEN YORUM YAĞDI

Eda Ece, Sinema Kobal, Fırat Tanış, Burçin Terzioğlu, Seda Bakan, Serkan Altunorak, Hande Erçel, Yağmur Tanrısevsin, Bensu Soral, Burcu Biricik, Dolunay Soysert, Nur Fettahoğlu, Defne Samyeli, Ceyda Düvenci, Ferik Aktuğ, Melisa Sözen, Hatice Şendil ve Demet Akalın gibi çok sayıda ünlü isim de tebrik mesajı yazdı.

'HAMİLE OLDUĞUNU ÖĞRENİNCE DİZİDEN AYRILDI' İDDİASI

Aslı Enver, ikinci kez nikâh masasına oturduktan bir hafta sonra hamile olduğu haberleriyle gündeme geldi. 38 yaşındaki oyuncunun, bebek beklediğini öğrendiği için daha önce anlaşma sağladığı ve okuma provası yapılan 'Benim Adım Farah' adlı dizinin kadrosundan ayrıldığı öne sürüldü. Hatta sessiz sedasız nikâhın nedenlerinden biri olarak da oyuncunun hamileliği gösterildi.

BİR ÇOCUK BABASI

Aslı Enver ve Berkin Gökbudak'ın yakın arkadaşları sayesinde tanıştığı öğrenildi. Geçtiğimiz aylarda Caddebostan'da güzel oyuncu ile ilk kez el ele görüntülenen Berkin Gökbudak'ın sekiz yaşında bir çocuğu bulunuyor.

İLK EVLİLİĞİ ÜÇ YIL SÜRDÜ

Bir dönem şarkıcı Murat Boz ile bir dargın bir barışık birlikteliğiyle çok konuşulan, geçtiğimiz aylarda iş insanı Önder Öztarhan ile kısa süreli aşk yaşayan Aslı Enver, meslektaşı Birkan Sokullu ile 2012'de evlenmiş, üç yılın ardından boşanmıştı.

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21/11/2022 10:41