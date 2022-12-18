Sessizliğin beyin üzerindeki müthiş etkisi

Sessizlik yapılan araştırmalar sonucu beyin üzerinde birçok olumlu sonucu olan bir eylem. Güçlü insanların savunma mekanizması olan sessizlik insanları rahatlatıyor. Beyin sağlığını koruyor. İşte gürültülü dünyamıza kısa bir sessizlik öneren o araştırma ve sonuçları...

Stres ve sinir halinde harekete geçmektense sessiz kalmak daha iyi gelebiliyor. Peki sessizliğin beyin üzerindeki etkileri neler? İşet yanıtı...

Sessizce oturmak kan basıncını düşürmeye yardımcı olabilir

Yapılan bir araştırma, müzik dinledikten sonra 2 dakikalık bir sessizlik süresinin deneklerin kalp atış hızını ve kan basıncını önemli ölçüde azalttığını saptadı. Yavaş, rahatlatıcı müzikle karşılaştırıldığında bile, sessizlik, kalp sağlığının bu önemli ölçütlerinde daha büyük düşüşlere neden oldu.

Barış

Bilim insanlarının 2013 yılında fareler üzerinde yaptığı bir çalışma zihni susturmanın beyin büyümesini artırdığını ortaya çıkardı. Araştırmacılar, farelerin her gün 2 saat sessizliğe maruz kaldıklarında hipokampusta yeni hücreler geliştirdiğini buldular. Hipokampus, hafızamız, duygularımız ve öğrenme yeteneğimizle bağlantılı beyin bölgesidir.

Psikolog Amy Sullivan, "Yorulduğumuzda, savaş ya da kaç tepkimize aşırı yüklenir ve bir dizi soruna neden oluruz" diyor ve ekliyor "Vücudumuzun strese verdiği fiziksel tepkiyi durdurmaya yardımcı olmak için sinir sisteminin farklı bir bölümünden faydalanmak için sakin, sessiz anları kullanabiliriz."

Sinirbilimciler sessiz kalmanın dinlenmek, rahatlamak ve yeniden şarj olmak için fırsatlar yaratabileceğini söylüyor. Dr. Sullivan, "Sessizlik içinde oturmayı ve kendi üzerine düşünmeyi öğrenmek, kendimize ve çocuklarımıza verebileceğimiz en büyük hediyelerden biridir. Değer sistemimize, istek ve ihtiyaçlarımıza daha derinden indiğimizde, daha derin bir düzeyde iletişim kurabiliriz. Bu yeteneği geliştirmemiz gerekiyor."

Bu habere tepkiniz:



18/12/2022 21:56