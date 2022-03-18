Sette başlayan aşk! Gönlünü Rüya Demirbulut'a kaptırdı

Cem Yılmaz’ın bir süredir oyuncu Rüya Demirbulut’la görüştüğü iddiası, önceki gün çekilen fotoğraflarla belgelendi. Etiler’de baş başa Yemek yiyen ikili, çıkışta görüntülendi. Yılmaz ve Demirbulut arasında “Erşan Kuneri” setinde başlayan yakınlığın aşka dönüştüğü söyleniyor.

OZAN İLE AYNI OYUNDA



Rüya Demirbulut, 1995 doğumlu ve Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü’nden mezun. Oyuncu, Cem Yılmaz’ın yakın arkadaşı Ozan Güven’le beraber “Taxim” oyununda da rol alıyor.

YAŞ FARKI 22

Cem Yılmaz'dan 22 yaş küçük olan Rüya Demirbulut 2019 yılında TRT 1'de yayınlanan 'Tek Yürek' dizisi ile ekranlara adım attı. Demirbulut dizide Aslı karakterini canlandırdı.

SON AŞKI SERENAY

Cem Yılmaz, Defne Samyeli ile aşk yaşamış; evlenecekleri konuşulan çift ani bir kararla yollarını ayırmıştı. Yılmaz daha sonra Serenay Sarıkaya ile yeni bir aşka yelken açtı ancak bu ilişki de mutlu sonla bitmedi.

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18/03/2022 09:57