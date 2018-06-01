Sette talihsiz kaza... Ünlü oyuncu bir anda yanmaya başladı!

Dizinin yeni bölümündeki yemek yarışması sahnesi sırasında ocağın üzerine oturan Arıkan bir anda yanmaya başladı.

Enis Arıkan o anları şu sözlerle anlattı:

"Ben havalı havalı sunuculuğu yaparken çekim anında popomu tezgaha koydum. Oradan devam ettirdim. Bir yandan oturuyorum bir yandan anlatıyorum. Derken bir küçük sıcaklık hissetmeye başladım anlam veremediğim. Meğer ben o totoyla ocağı çalıştırmışım, o düğmeyi çevirmişim 'çıt çıt çıt çıt' diye... O sırada sunuculuk yapıyorum. Ocağı yakmışım ve o yuvarlağın üzerinde oturuyorum. Ve yanmaya başlamışım. Sonra tabii bağıra çağıra üzerimden atlayıp popoma vurmaya başladık, beni söndürmeye çalıştık. İnanılmaz bir anda. Şu ülkede bir tek benim başıma gelebilirdi. Totosuyla ocak açan ilk oyuncu..."