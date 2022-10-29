Seul'de cadılar bayramı kutlamalarında izdiham, 59 ölü!

Güney Kore'nin başkenti Seul'de Cadılar Bayramı etkinlikleri sırasında yaşanan izdiham sonucunda 59 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi de yaralandı.

Ulusal İtfaiye Teşkilatı yetkilileri 60 civarında kişinin yaralandığını, bunlardan 50'sinin tedavi gördüğünü belirtti.

Ayrıca itfaiye yetkilileri, yaralılardan bazılarının durumunun ağır olması nedeniyle can kayıplarının artabileceğini dile getirdi.

İçişleri Bakanlığı ve itfaiye yetkilileri ilk yaptıkları açıklamada, 100 civarında kişinin yaralı olduğunu duyurmuş ardından ikinci bir açıklama ile bu rakamı aşağı çekmişti.

Ulusal İtfaiye Teşkilatı, sağlık yetkililerinin acil durumdaki kişi sayısını tam olarak belirlemeye çalıştığını aktardı.

Yetkililer, büyük bir kalabalığın Seul'deki önemli parti noktalarından Itaewon’daki Hamilton Hotel yakınlarındaki dar bir sokakta yürüdüğü sırada çok sayıda kişinin kalabalığın arasında ezilerek öldüğünü kaydetti.

Olayın ardından Güney Kore Devlet Başkanı Yon Suk-yeol, üst düzey yetkililerle acil bir toplantı düzenledi ve bölgeye acil sağlık ekiplerinin gönderilmesi talimatını verdi.

Seul'deki mevcut tüm personeli dahil olmak üzere ülke genelinde 400'den fazla acil durum sağlık çalışanı ve 140 araç, yaralıları tedavi etmek üzere bölgeye sevk edildi.

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29/10/2022 20:58