Sevda Yılmaz cezaevine gönderildi

Kamalı Haber

Ülkemize Türkiye’den turist olarak gelen ve dilencilik yapan zanlı Sevda Yılmaz yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

PARA DİLENDİ

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Zübeyde Sennaroğlu, olayla ilgili bulguları aktardı. Sennaroğlu, huzurda bulunan zanlı Sevda Yılmaz’ın 18 Ekim 2019 tarihinde saat 15.30 raddelerinde Lefkoşa'da bir otelin önünde ihtiyaçlı olduğunu söyleyerek vatandaşlardan para dilendiği esnada tespit edildiğini söyledi.

SUÇÜSTÜ TUTUKLANDI

Polis suçüstü tutuklanan zanlının tutuklandığını ülkede turist olarak bulunduğunu tespit edildiğini aleyhinde şikâyetçi ifadeleri bulunduğunu belirterek tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının 15 günü aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

21/10/2019 16:29