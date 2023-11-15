Sevenleri yasa boğuldu

Lefkoşa’nın sevilen isimlerinden Cemal Arkut dün Lefkoşa’da hayatını kaybetti.

İngiltere’de ikamet eden ve CTP Londra Dayanışma Derneği Başkanı olan Cemal Arkut’un vefatı sevenlerini yasa boğdu.

Arkut'un annesinin rahatsızlığı nedeniyle tedavisiyle ilgilenmek için bir süredir Kıbrıs'ta olduğu öğrenildi. Cemal Arkut'un dün akşam üzeri dinlendiği bir sırada yatağında rahatsızlandığı ve hayata veda ettiği öğrenildi.

Evli, iki kız ve bir erkek çocuk babası olan Arkut'un kısa süre önce emekli olduğu bildirildi.



Haber Kıbrıs ailesi olarak baş sağlığı dileriz.

Cenaze bilgisi daha sonra paylaşılacak.