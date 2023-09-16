Sevenlerini yasa boğdu

Yeşilırmak sakini, bölgenin sevilen insanı Sümer Kan hayatını kaybetti.

Sümer Kan’ın cenazesi bugün Yeşilırmak Mezarlıı’nda son yolculuğuna uğurlandı.

Başbakan Ünal Üstel, sosyal medya hesabından yaptığı başsağlığı mesajında “Ulusal Birlik Partisi Yeşilırmak örgüt başkanımız Uğur Kan'ın kıymetli babası Sümer Kan'ın hayatını kaybettiğini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayım. Bu vesileyle merhum Sümer Kan'a Allah'tan rahmet yaslı ailesine ve sevenlerine başsağlığı dilerim.” ifadelerine yer verdi.