Sevenlerini yasa boğdu

ads ads ads ads
16/09/2023

ads
Sevenlerini yasa boğdu

Yeşilırmak sakini, bölgenin sevilen insanı Sümer Kan hayatını kaybetti.

Sümer Kan’ın cenazesi bugün Yeşilırmak Mezarlıı’nda son yolculuğuna uğurlandı.

Başbakan Ünal Üstel, sosyal medya hesabından yaptığı başsağlığı mesajında “Ulusal Birlik Partisi Yeşilırmak örgüt başkanımız Uğur Kan'ın kıymetli babası Sümer Kan'ın hayatını kaybettiğini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayım. Bu vesileyle merhum Sümer Kan'a Allah'tan rahmet yaslı ailesine ve sevenlerine başsağlığı dilerim.” ifadelerine yer verdi.

16/09/2023 18:50
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Sevenlerini yasa boğdu
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.