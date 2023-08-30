Sevenlerini yasa boğdu
30/08/2023
Tiyatro sanatçısı Yaşar Ersoy, sosyal medya hesabından Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nun kurucularından ve oyuncularından Işın Cem'in hayatını kaybettiği acı haberi duyurdu.
Ersoy'un paylaşımında "Işın Cem, rahatsızlığı sebebiyle 30 Ağustos 2023’de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi." bilgisi paylaşıldı.
Tiyatro sanatçısı Yaşar Ersoy'un paylaşımı şu şekilde;
"Kıbrıs Türk Tiyatrosu’nu unutulmaz kadın oyuncusu, Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nun kurucularından ve oyuncularından, Işın Cem, rahatsızlığı sebebiyle 30 Ağustos 2023’de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Acımız ve üzüntümüz büyüktür.
31 Ağustos 2023 Perşembe günü saat 3.00’de Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nda yapılacak törenden sonra Lefkoşa’da, İsmail Safa Camiinde kılınacak ikindi namazını müteakip toprağa verilecektir.
Tüm dostlara, sanat severlere ve sevenlerine duyurulur."