Sevenlerini yasa boğdu

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10/12/2022

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Sevenlerini yasa boğdu

Çevresinde çok sevilen biri olan, iyi insan Turgut Yenağralı, hayatını kaybetti.

Yenağralı’nın ölümü başta aile yakınları olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan bir yakını, “Atam, dedem Turgut Yenağralı… Kuzey Kıbrısımız için adanmış bir ömür… Hakkın rahmetine kavuşmuştur. Tüm sevenlerine duyurulur. Cenazemiz 11 Aralık Pazar, öğle namazına müteakip Mağusa Mezarlığı’nda olacaktır” ifadelerine yer verdi.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayımladı:

“Tuğrul Yenağralı’nın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Mücadele yıllarında TMT’nin bir üyesi olarak önemli hizmetler vermiş, komutanlık yapmış bu değerli büyüğümüzü rahmetle anarken yaslı ailesine ve halkımıza başsağlığı dilerim. Mekanı cennet, Ruh’u şad olsun.”

 

 

 

10/12/2022 19:50
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TAGS: Sevenlerini yasa boğdu
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