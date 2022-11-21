“Sevgi Her Engeli Aşar” adıyla düzenlenecek sergi Cuma günü izlenebilecek

Lefkoşa Yenikent Inner Wheel Kulübü himayelerinde “Sevgi Her Engeli Aşar” adıyla Cuma günü Lefkoşa Türk Belediyesi Merkez Lefkoşa’da sergi düzenlenecek.

Sergide, Lefkoşa Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu, Girne Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu, Gazimağusa Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu, Ötüken Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu, Ziyamet Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu, Yeşilyurt Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu, Girne 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezi, Güneşköy 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezi, Rauf Raif Denktaş Görme Engelliler Özel Eğitim Okulu öğrencilerinin ürünleri sergilenecek.

Cuma günü 11.00-17.00 saatleri arasında izlenebilecek sergide, öğrencilerin ürünleri satılacak ve serginin geliri okullara kalacak.

Bu habere tepkiniz:



21/11/2022 15:42