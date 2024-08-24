Sevgi Şair Göktaş’ın İlham Verici Hikayesi

Sevgi Şair Göktaş, Serhatköy köyünde yaşayan, Kıbrıs Türk Görmezler Derneği ve Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu’nda çalışan bir sanatçı. İşini sevgiyle yapan Göktaş’ın hikayesi, kaybolan bir kaplumbağa ile başladı.

Röportaj: İrfan Gündüzler

Tospiş’in İlham Verdiği Yolculuk

Sevgi Şair Göktaş’ın sanata olan ilgisi, Tospiş ismini verdiği kaybolan kaplumbağası ile başladı. “Sabaha kadar Tospiş’i aradık, hüzünlendik… Tospiş acaba neredeydi? Ne yapıyordu? Bu yavaşlıkla ne kadar yürüyebilmişti?” diye anlatıyor Göktaş. Sabah olunca Tospiş’i otların arasında buldular; kabuğuna çekilmiş, kendini emniyete almıştı. Bu küçük kaplumbağanın yaşama tutunma mücadelesi, Sevgi Göktaş'ın içinde derin bir iz bıraktı.

Göktaş, Tospiş’in kabuğunun üzerinde ters düştüğünde kalkmak ve doğrulmak için verdiği mücadelenin ne kadar takdire şayan olduğunu belirtiyor: “Biz olsak, yaşamda kalabilmek adına böyle bir mücadele verebilir miydik? Bu yavaşlığa rağmen Tospiş’in yolculuğu, dayanıklılığı, bilgeliği ve emin adımlarla ilerleyişi beni çok etkiledi.”

Bu yaşananlar, Sevgi Hanım’ın kaplumbağalara olan sevgisini ve duygusal bağını derinleştirdi. “Ve sonra çok ‘Tospişim’ oldu. Paylaş paylaş bitiremeyecek kadar çoktular artık,” diye devam ediyor.

Evdeki Atölyeden Doğan Tospişler

Sevgi Şair Göktaş, kaplumbağa sevgisini el emeğiyle hayat verdiği minyatür kaplumbağalara dönüştürdü. Kendi evinde kurduğu küçük atölyesinde yaptığı sevimli bebek kaplumbağalarını, özenle hazırlayıp alıcılarına kendi elleriyle teslim ediyor. Ürünlerinin sağlam olması için özel bir üçlü karışım malzeme kullanıyor ve dış etkenlere karşı koruma sağlayan vernikle kaplıyor. Göktaş, bu kaplumbağaların canlı olmadığını ama canlı kadar sevilerek yapıldığını vurguluyor.

Gelecek Planları ve Yeni Projeler

Farklı hayvan figürleri yapmayı düşünmediğini belirten Göktaş, “Şu an tek aşkım ve özel bağım kaplumbağalarımla. Bizim onlarla güzel ve özel bir bağımız var,” diyor.

Sevgi Şair Göktaş’ın bu eşsiz kaplumbağa sevdası, küçük bir kayboluşun ardından başlayan ve hayatına anlam katan bir yolculuğa dönüşmüş. El emeği kaplumbağaları ise bu yolculuğun en tatlı meyveleri olarak sanatseverlerle buluşmaya devam ediyor.