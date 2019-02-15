Sevgili Bulamayan Hadise, Kendini Yerden Yere Attı

Sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla adından söz ettiren ünlü şarkıcı Hadise, Sevgililer Günü fotoğrafıyla takipçilerini kırdı geçirdi.

"HADİSE KANDIRMA BİZİ"

Instagram hesabından Sevgililer Günü'ne özel bir paylaşım yapan Hadise, fotoğrafa, "Sevgililer gününü yalnız geçirince ben!" notunu ekledi. Hadise'nin paylaşımına takipçileri de sessiz kalmadı. Hadise'nin bir takipçisi paylaşıma, "Biz yalnızlar olarak hepimiz bu haldeyiz Hadise'cim." yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi ise, "Hadise sevgilin olduğunu biliyoruz açıkla artık kandırma bizi." yorumunu yaptı.