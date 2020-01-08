'Sevgili Doktor' adlı oyun sahnelendi

Güzelyurt Belediyesi Tiyatro Günleri kapsamında, Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu “Sevgili Doktor” adlı oyunu Güzelyurt Atatürk Kültür Merkezinde sahneledi.

Güzelyurt Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, insan hakları, sınıfsal ayrım, sömürü gibi konulara mizahi bir dille yaklaşılan oyunda birbirinden bağımsız 7 hikaye canlandırıldı.

Oyunu UBP Güzelyurt Milletvekili Menteş Gündüz, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar da izledi.

08/01/2020 15:05