Sevgililer Günü her yıl dünya genelinde kutlanan en özel günler arasında yer alıyor. Bu özel günde bir sevdiği olan pek çok kişi hediyeler alıyor ve 14 Şubat gecesi için özel planlar yapıyor. Peki, Sevgililer Günü nasıl ortaya çıktı? 2022 Sevgililer Günü ne zaman, hangi gün? İşte yanıtı…

Sevgililer Günü’nün ortaya çıkışı aslında dramatik bir hikâyeye dayansa da 21. yüzyıl itibariyle bambaşka bir anlam ve ritüele sahip.

Sevgililer Günü’nün ortaya çıkış hikayesi Milattan Sonra 3. yüzyıla dayanıyor ve arkasında büyük bir trajedi bulunuyor…

Roma İmparatoru 2. Claudius, ülkesini katı kurallarla ve zalimce yöneten bir hükümdardır. İmparatorluğunun sınırları içinde yaşadığı en büyük sorunu ise savaşa gönderecek asker bulamamaktır. İmparator 2. Claudius bunun nedenini ise askerlerin eşlerini ve nişanlılarını geride bırakarak savaşa gitmek istememeleri olarak düşünür ve bunu önüne geçmek için ülkedeki tüm nişan ve düğünleri yasaklar.

İmparatorun tüm yasaklarına rağmen aşkın önüne hiçbir şey geçemez ve genç kadın ve erkekler evlenmek için çare aramaya başlar. O sırada Roma’da yaşayan Aziz Valentina ve kendisi gibi bir papaz olan arkadaşı Aziz Marius çiftleri gizli gizli evlendirmeye başlar. Bir süre sonra bu durumdan haberdar olan İmparator 2. Claudius, Aziz Valentina’yı emrine karşı gelerek çiftleri evlendirdiği için tutuklatır. Aziz Valentina yaptıklarının cezası olarak da sopa ile dövülerek öldürülür.

Çiftleri evlendirdiği için öldürülen Aziz Valentina Milattan sonra 270 yılının 14 Şubat’ında ise Hristiyan şehitliğine gömülür. İşte o gün itibariyle bu yana 14 Şubat tarihi Sevgililer Günü olarak kutlanmaya başlar.

2022 SEVGİLİLER GÜNÜ NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

Her yıl 14 Şubat tarihinde kutlanan Sevgililer Günü, bu yıl Pazartesi gününe denk geliyor.

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13/02/2022 14:55