Sevgililer Günü’nde Aygün Kencer ile online sohbet

ads ads
11/02/2022

ads
ads
ads
Sevgililer Günü’nde Aygün Kencer ile online sohbet

Kuzey Kıbrıs Turkcell, 14 Şubat Sevgililer Günü’ne özel bir program düzenliyor.

Ülkemizin sevilen ismi Aygün Kencer, Sevgililer Günü’nde Kuzey Kıbrıs Turkcell’in Instagram, Facebook sayfaları ile Youtube kanalından canlı yayında sevenleri ve takipçilerinin sorularını yanıtlayarak, onlara sürprizlerle dolu eğlenceli dakikalar yaşatacak.

Kuzey Kıbrıs Turkcell, 14 Şubat Sevgililer Günü’nü hem özel kılmak hem de o günün keyifli geçmesini sağlamak için çok eğlenceli bir program düzenliyor. Online olarak organize edilecek program, son dönemin çok sevilen ve binlerce takipçisi olan fenomen ismi Aygün Kencer ile gerçekleşecek.

Kencer, Kuzey Kıbrıs Turkcell’in resmi Instagram, Facebook sayfaları ile Youtube kanalından canlı olarak yayınlanacak sohbetinde gelen soruları yanıtlayacak.

45 dakika sürecek olan söyleşide Aygün Kencer katılımcılara sürpriz hediyelerin yanı sıra programa dahil edilecek sürpriz katılımcılarla keyifli ve bol kahkahalı dakikalar yaşatacak.

14 Şubat Pazartesi, saat 20.00’da başlayacak söyleşi şu linklerden takip edilecek:

https://kktcll.co/youtube , https://kktcll.co/fb , https://kktcll.co/insta

 

 

11/02/2022 17:56
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Sevgililer Günü’nde Aygün Kencer ile online sohbet
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.