Sevgililer Günü'nde en acı paylaşım!

Geçtiğimiz 11 Mart'ta jet kazasında hayatını kaybeden Mina Başaran'ın nişanlısı Murat Gezer'in acısı dinmedi...

Bekarlığa veda partisi için arkadaşlarıyla gittiği Dubaidönüşünde jetinin düşmesiyle vefat eden Mina Başaran'ın yasını tutan nişanlısı Murat Gezer, yürekleri burkan bir paylaşıma imza attı.

Nişanlısının vefat haberiyle sarsılan ve o günden beri derin bir üzüntü içerisinde olan genç adam, dün 14 Şubat'ı hayli buruk geçirdi. Mina Başaran'la siyah-beyaz fotoğrafını Instagram'ın hikaye bölümünde yayınlayan Gezer, "Meleğim" dediği nişanlısını bir kez daha yad etti.

Murat Gezer ile nişanlanan Mina Başaran'ın düğünü, 14 Nisan 2018 tarihinde olacaktı.