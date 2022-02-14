Sevgililer Günü'ne özel döner: 'Jest yapalım istedik'

Türkiye'nin Adana şehrinde bir dönerci, 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle gelen çiftlere dönerleri kalp şeklinde servis ediyor.

Kentte uzun yıllardır dönercilik yapan Mehmet İkram Taş, Sevgililer Günü'nde birbirlerine hediye sunma arayışa giren çiftlere alternatif sunmak için 14 Şubat'a özel kalp şeklinde piton döner hazırladı.

Taş, gelen çiftlerin masalarına dönerleri kalp şeklinde servis ediyor.

Mehmet İkram Taş, yaptığı açıklamada, müşterilerin uygulamadan memnun kaldığını söyledi. Taş, “Bugün Sevgililer Günü ve bugüne özel gelen çiftlerimize piton döneri kalp şeklinde servis edeceğiz. Müşterilerimize jest yapalım istedik. Gelen müşteriler çok şaşırdı ve mutlu oldular" diye konuştu.

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14/02/2022 10:16