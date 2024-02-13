Sevgililer gününün tarihçesi nedir

14 Şubat neden sevgililer günü olmuştur, sevgililer günü nasıl ortaya çıktı, sevgililer gününü kim buldu? Sorularının yanıtı Sevgililer Günü’nün gelmesiyle yeniden gündeme geldi. Antik çağlara kadar dayanan sevgililer günün tarihçesi sorgulanmaya başladı. Çiftler bugünü hediyeler, özel kutlamalar ve sevgi sözcükleriyle kutlarken sevgililer günü neden 14 Şubat'ta kutlandığı merak konusu oldu. Peki, 14 Şubat neden sevgililer günü, sevgililer gününün anlamı ve hikayesi nedir? İşte 14 Şubat sevgililer gününün anlamı ve neden 14 Şubat’ta kutlandığının tarihçesi…

14 ŞUBAT NEDEN SEVGİLİLER GÜNÜ, SEVGİLİLER GÜNÜNÜN TARİHÇESİ NEDİR?

Şubat ayının aşk ile ilişkilendirilmesi Antik Çağlara kadar dayanır. Antik Yunan'da Ocak ayı ile Şubat ortasında kalan zaman Gamelyon olarak adlandırılırdı ve bu dönem Zeus ile Hera'nın kutsal evliliğine adanmıştı. Antik Roma'da ise 15 Şubat bereket tanrısı Lupercus'un onuruna Lupercalia olarak kutlanırdı.

Kökeni, Roma Katolik Kilisesi'nin inanışına dayanan bu gün, Valentine ismindeki bir din adamının adına ilan edilen bir bayram günü olarak ortaya çıkmıştır.

M.S. 3. yüzyılda Roma İmparatoru Claudius II, ordusunu güçlendirmek için genç erkeklerin evlenmesini yasaklamıştır. Rivayete göre bu yasağa karşı gelen Aziz Valentine, gizli nikahlar düzenleyerek gençleri evlendirmeye devam etmiştir. İhanetin karşılığını canıyla ödeyen Aziz Valentine M.S. 270 yılında 14 Şubat'ta idam edilmiştir.

Papa Gelasius, O'nun "hayatını Tanrı'ya adamış bir şehit olarak dünyadan ayrıldığını" söyler. 1400'lü yıllara ait kayıtlar Aziz Valentin'in Roma'da Hristiyan bir çiftin evlenmesine yardımcı olduğu için İmparator 2. Claudius'un emriyle kafası kesilerek öldürüldüğünden bahseder.

Valentine kelimesi, Batı medeniyetlerinde hoşlanılan kişi veya sevgili anlamlarında da kullanılır.

AZİZ VALENTİNE KİMDİR?

Valentine ya da Valentinus, Hristiyan inanışına göre Roma azizlerinden biridir. M. S. 270 yılında hayatını kaybettiği düşünülmektedir. Aziz Valentin'in kimliğiyle ilgili resmi kaynaklardaki ilk açıklamalar M. S. 496'da ölen Papa Gelasius tarafından yapılmıştır.

Hristiyan metinlerinde Valentinus şeklinde anılan başka bir aziz daha vardır. Bu iki azizi tek kişi kabul edenler olsa da bazı araştırmacılar Sevgililer Günü'nün Valentine'den değil de Valentinus denen diğer azizden kaynaklandığını iddia ederler.

1400'lü yıllara ait kayıtlar Aziz Valentin'in Roma'da Hristiyan bir çiftin evlenmesine yardımcı olduğu için İmparator 2. Claudius'un emriyle öldürüldüğünden bahseder.

SEVGİLİLER GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI, 14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜNÜ KİM İCAT ETTİ?

14 Şubat'ın Aziz Valentin'in doğum ya da ölüm tarihiyle bir ilişkisi yok. 14. yüzyılda yaşamış İngiliz şair Chaucer, 14 Şubat tarihiyle romantizm / aşk arasında ilişki kuran ilk isim olarak dikkat çekiyor. Chaucer'e göre kuşların eşlerini seçtikleri tarihin 14 Şubat olduğuna inanılır.

18. yüzyıl İngiliz geleneklerine baktığımızda 14 Şubat ile ilgili ikinci bir tarihi referans karşımıza çıkıyor: İngilizlerin bu tarihte eski bir Roma festivali olan ve Tanrıça Juno Februata'nın onurlandırılması için düzenlenen etkinliklere benzer kutlamalar tertip ettikleri görülüyor.

İmparatorun yasağına rağmen Hristiyan çiftlerin evlendirilmesine yardımcı olduğuna dair hakkında efsaneler anlatılan Aziz Valentin'in anısı, geleneksel olarak romantizmle en çok örtüşen 14 Şubat'ta hayat bulur ve daha çok İngiliz geleneklerinde Aziz Valentin Günü olarak ortaya çıkar.

Sevgililer Günü'nün modern çağdaki izlerini takip ettiğimizde karşımıza tarihi ve dini referanslardan çok ekonomik veriler çıkıyor. ilk kez 19. yüzyılda İngiltere'de ticari bir hüviyete bürünmeye başlayan Aziz Valentin Günü, toplu iletişim araçlarının gelişim hızıyla paralel bir şekilde "global kültür" arasındaki yerini aldı.