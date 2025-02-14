Sevgilinize sormamanız gereken sorular

Uzmanlar partnerinize bazı soruları sormaktan kaçınmanızı öneriyor. İşte sormamanız gereken sorular ve nedenleri....

Beni aldatmazsın değil mi?

Böyle bir sorunun karşılığı olarak ne tür bir cevap bekliyorsunuz? Duymak istediğiniz cevap elbette "Hayır" ama ilişkiniz zaten güzel gidiyorsa neden böyle bir soru sorma ihtiyacı duyuyorsunuz? Bu soru ilişkinize veya partnerinize yeterince güvenmediğiniz sinyalini verebilir.

Güzel miyim?

Sözleriyle ve davranışlarıyla, partneriniz size sık sık çok güzel olduğunuzu söylüyor veya hissettiriyor ama siz yine de ısrarla sormak istiyorsunuz. Partnerinizden güzelliğinizi ölçmesini istemek ve hatta başkalarıyla kıyaslamasını istemek onu huzursuz edebilir.

Senden önce ölürsem bir daha evlenir misin?

Ölüm konusu her zaman hassas bir konudur. Her bireyin ölüme ve yas dönemine bakış açısı aynı olmayabilir. Bu soru partnerinizi rahatsız edebilir.

En iyi sevgilin ben miyim?

Partnerinizden istediğiniz cevap karşısında eskisi gibi hissetmeyebilirsiniz. Sevgiliniz size dürüst olup diğer sevgililerinde hoşuna giden bazı özellikleri sırayabilir. Bu durumda yetersiz olduğunuzu hissetmeye başlayabilirsiniz.

Sorunun ne? Neden böyle yapıyorsun?

Bu soru partnerinize kendinde ciddi bir sorun olduğunu hissettirebilir. Suçlamak yerine hoşunuza gitmeyen ve sizi rahatsız eden davranışları dile getirin.

Neden hiçbir zaman istediğim şeyi yapmıyorsun?

Suçlamak ve sitem etmek her zaman ilişkiyi yıpratır. Bu soru partnerinizi yalnızca daha da üzer. Bu soruyu farklı şekilde ifade etmeye çalışın. Üzerinize düşen sorumlulukları yerine getirip getirmediğinizden emin olun.