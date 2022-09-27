Sevgilisi aşırı kıskanç olan kişiler dikkat!

Düzgün bir ilişkinin en belirgin özelliklerinden birisi de karşılıklı güven olarak tanımlanır. Fakat aşırı kıskançlık nedeniyle kavga yaşanan ilişkiler bir süre sonra ne yazık ki son bulmakta. Dozu ayarlanmayan kıskançlıkların sebepleri arasında yer alan Othello sendromu, kıskançlığın patolojik hali olarak tanımlanıyor.

Aşırı kıskançlık yaşayan kişilerde ciddi bir sahiplenme nedeni söz konusu olmaktadır. Bu tür ilişkilerde aşırı sahiplenme tavrıyla sevgilisine yaklaşan kişi bir süre sonra karşısındaki insanı bunaltarak ona hayatı dar edebilir. Othello sendromu da bu belirtilere yol açmaktadır.

İNSAN BEYNİNDE AŞIRI KURUNTU YARATMAKTA

Aşırı kıskançlık nedeniyle biten ilişkilerde Othello sendromu görülebilir. Othello sendromu yaşayan kişiler, partnerini kötü niyet taşıdığı düşüncesiyle kafasında kurarak onu izleyebilir ve takıntı haline getirebilir.

ÇARESİZLİK HİSSİ BEDENİ SARAR

Sanrı şeklinde ortaya çıkan bu durum tedavi edilmediğinde kontrol edici, güvensiz, tartışmalı ve çaresizlik hissini insanın bedenine adeta sarar.

HER BELİRTİ OTHELLO DEĞİLDİR

Sevgilisiyle yaşadığı ilişkilerde aşağıdaki belirtileri gören insanların psikiyatri uzmanlarına danışmaları tavsiye edilir. Her belirti Othello sendromuna yöneltilmemelidir. Bu konuda atılacak en doğru adım uzmanından tavsiye almaktan geçer.

OTHELLO SENDROMU BELİRTİLERİ

Partneri kötü niyet taşıdığı düşüncesiyle izleme

Suçlayıcı bir tavırla partnerin davranışlarının sürekli sorgulanması

Partnerin sosyal medya hesaplarına erişim çabası ve kiminle iletişim kurduklarını gizlice kontrol etme

Telefon görüşmeleri ve e-posta yazışmalarında partnerin kiminle görüştüğüne dair paranoyalara kapılma

Partnerin eşyalarını karıştırarak aldatma şüphesine dayanak bulma çabası

İşte, evde veya dışarıda partneri olağandışı saatlerde şaşırtmaya çalışmak

Partnerin ev dışındaki faaliyetlerini kısıtlama çabası (evde hapsetmeye kadar sınırlama baskısı)

Partnerin davranışlarını kontrol etme amacıyla duygusal şantaj yapma

Partneri aileden ve arkadaşlarından izole etme çabası

Kıskançlığın neden olduğu ana soruna rağmen ilişkideki tüm çatışmalar için başkasını suçlama

Kıskançlık sanrılarının yanlış olduğu kanıtlanmasına rağmen, kişinin bunu kabul etmemesi ve düşüncelerinin mantıksız

olduğunu kavrayamaması

Kötü muamele gören partnerin ilişkiyi bitirmek istemesi durumunda kişinin takip ve başka takıntılı davranışlar

sergilemesi

Partnere yönelik şiddet tehdidi veya fiziksel şiddete başvurma

İntihar girişimi ve kendine zarar verme davranışı sergileme

OTHELLO SENDROMUNUN TEDAVİSİ VAR MI?

Aşırı kıskançlık ciddi bir sahiplenme getirir. Bu tür ilişki kurmaya çalışan kişiler genellikle saldırgan, taciz, takip hatta şiddete yatkın olabilirler. Kadın cinayetleri aşırı kıskançlık çerçevesinde işlenebiliyor. Bu nedenle kişide kıskançlık sanrıları olması halinde psikolojik destek geciktirilmemelidir.

Othello Sendromu’nda yaşanan bu kıskançlığın belirlenmesinde beynin frontal lob bozukluğu araştırılabilir. Othello Sendromu tedavisi hastalığın şiddetine göre ayakta veya yatarak uygulanabilir.

Şizofreni gibi rahatsızlıkların tedavisinde de kullanılan anti-psikotik ilaçlara burada da başvurulur. Bireysel ve aile terapisi de tedavi planına eklenir.

Othello Sendromu tedavisinde psikodinamik terapiler, kişiler arası ilişkiler terapisi ve bilişsel davranışçı terapi sıklıkla başvurulan yöntemlerdendir. Sanrılarla yaşayan bu kişilerin dünyayı ve hayatı daha gerçekçi görmeleri sağlanmaya çalışılır. Othello Sendromu ile ilişkili olabilecek diğer sorunların da tedavi edilmesi önemlidir.

OTHELLO SENDROMU NEDİR?

Kişinin, partnerini aşırı şekilde kıskanmasına Othello Sendromu denir. Bu kıskançlık seviyesi patolojik boyuttadır ve çiftlerin hayatını önemli derece etkiler.

Kişi, devamlı olarak partnerinin onu aldattığını düşünür. Bu inanç öyle güçlüdür ki bazen bu sanrılar, şiddete bile dönüşebilir.

Bazen psikiyatrik bazen de daha ileri boyutta psikotik bozukluk yaşayan kişilerde bu sendrom görülür. Ancak; kesin tanı bir uzman eşliğinde konur.

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27/09/2022 18:30