Sevgilisine Cezaevinde Yasaklı Madde Vermeye Çalışan Zanlı Teminatla Serbest

Lefkoşa Kaza Mahkemesinde davası görülen erkek arkadaşına cezaevi aracına bindirilirken yasaklı madde verdiği düşünülen Şilan Şimşek bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis, duruşmada sıvının incelendiğini, uyuşturucu madde olmadığının belirlendiğini ifade ederek, zanlının cezaevine yasaklı madde koymaya teşebbüs suçundan teminata bağlanmasını talep etti. Polis memuru Murat Taş, 16 Şubat 2024 tarihinde saat 11.30 raddelerinde Lefkoşa Kaza Mahkemesi avlusunda Silan Şimşek’in merkezi cezaevinde "soygun ve şiddet kullanma tehdidi" suçları ile ilgili hükümsüz tutuklu bulunan sevgilisi olan Muhammet Kaya’ya davası görüldükten sonra yine merkezi cezaevine sevk edilmek üzere tutuklu aracına bindirileceği esnada ceza evine sokmak makastı ile 2 adet eldiven parçası içerisine konulmuş ve ne olduğu henüz tespit edilemeyen sıvıları adı edilenin giydiği montun kapüşonuna koyarak suç işlemeye teşebbüs ettiğini söyledi. Zanlının aynı gün suçüstü tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldığını belirtti. Polis memuru, zanlının iki kez mahkemeye çıkarılarak, hakkında toplam 7 gün süreyle tutukluluk emri alındığını, bu süre içerisinde sıvı maddenin analiz edildiğini söyledi. Polis, yapılan inceleme sonucu sıvı maddenin uyuşturucu olmadığının belirlendiğini açıkladı. Polis, soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını ifade ederek, cezaevine yasaklı madde sokmaya teşebbüs suçundan teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 20 bin TL nakit teminat yatırması, iki kefilin 200’er bin TL kefalet senedi imzalaması, yurt dışı çıkış yasağı ve haftada bir gün ıspat-ı vücut şartlarıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi. (Kamalı Haber)