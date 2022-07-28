Sevgilisini korkutmak için bacağına sıktı

Bursa'da 4 gün önce sokakta tartıştığı kız arkadaşı S. E.'yi tabancayla bacağından yaralayıp kaçan Ö. S. yakalandı.

Pazartesi günü, S. E. ile erkek arkadaşı Ö. S., yaşadıkları sokakta tartışmaya başladılar. Tartışma devamında kavgaya dönüştü. Ö. S., ruhsatsız tabancasıyla S. E.'ye ateş ederek bacağından yaraladı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleleri yaptılar. S. E., ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. S. E.'nin Ameliyat sonrası hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

KISKANÇ SEVGİLİ SUÇUNU KABUL ETTİ

Olayın ardından kaçan Ö. S., İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Sorgulamada suçunu kabul eden Ö. S., "S. ile birlikte yaşıyorduk. Gece, aramızda kıskançlık yüzünden tartışma çıktı. Sinirlenip kendisini korkutmak için bacaklarına sıktım" dedi.

Ö.S. 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan adliyeye sevk edilerek çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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28/07/2022 14:56