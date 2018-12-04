HABER KIBRIS

Sevgilisini nefessiz bıraktı! Üzerine oturarak öldürdü

ABD'de meydana gelen olay akıllara durgunluk veren nitelikte. Cinayetten yargılanan kadını ağır cezalar bekliyor.

ads
04/12/2018

Sevgilisini nefessiz bıraktı! Üzerine oturarak öldürdü

44 yaşındaki Windi Thomas ve aynı yaştaki sevgilisi Keeno Butler her zamanki gibi evlerine geldiler.

Söylenenlere göre iki sevgili aloklün etkisiyle kavga etmeye başladılar.

Arbedenin ardından 133 kiloluk Windi Thomas, 50 kiloluk sevgilisini üzerine oturdu, onu etkisiz hale getirdi ve bu şekilde boğulmasına sebep oldu

.Sevgilisini nefessiz bÄ±raktÄ± Ãzerine oturarak Ã¶ldÃ¼rdÃ¼

Yapılan incelemelerde Keeno'nin vücudunda çeşitli bıçak darbeleri de tespit edildi. Uzmanlar, Keeno'nun kafasında tramva bulgularına rastlandığı söyledi.Sevgilisini nefessiz bÄ±raktÄ± Ãzerine oturarak Ã¶ldÃ¼rdÃ¼

44 yaşındaki Windi Thomas artık hakim karşısında.

Windi Thomas'ın işlediği suçtan dolayı 36 yıla kadar hapsi isteniyor.

 

Bu habere tepkiniz:
TAGS: cinayet, sevgili
MANŞETLER

HK DÜNYA

© 2018 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.