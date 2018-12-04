Sevgilisini nefessiz bıraktı! Üzerine oturarak öldürdü

44 yaşındaki Windi Thomas ve aynı yaştaki sevgilisi Keeno Butler her zamanki gibi evlerine geldiler.

Söylenenlere göre iki sevgili aloklün etkisiyle kavga etmeye başladılar.

Arbedenin ardından 133 kiloluk Windi Thomas, 50 kiloluk sevgilisini üzerine oturdu, onu etkisiz hale getirdi ve bu şekilde boğulmasına sebep oldu

.

Yapılan incelemelerde Keeno'nin vücudunda çeşitli bıçak darbeleri de tespit edildi. Uzmanlar, Keeno'nun kafasında tramva bulgularına rastlandığı söyledi.

44 yaşındaki Windi Thomas artık hakim karşısında.

Windi Thomas'ın işlediği suçtan dolayı 36 yıla kadar hapsi isteniyor.