Sevginin somut göstergesi nedir? Perihan Şahin Bal yazdı

SEVGİNİN SOMUT GÖSTERGESİ NEDİR?

Bazen çok güzel anlamında,

Kimi zaman eksiksiz, kusursuz anlamında,

Bazen inanılmaz renk uyumu için,

Çoğu zaman da temiz anlamında ‘’Çiçek gibi’’ deriz…

Renklerin cümbüşünü, çiçeklerin dünyasında görürüz..

İlkbaharla tabiat ana, güneşi toprakla, suyla, tohumla yoğurur…

İnanılmaz bir çiçek patlaması yaşanır.

Bu patlama sessiz ama şiddetli bir patlamadır!

Sarılar, kırmızılar,

Morlar, eflatunlar.

Allar,pembeler,

Turuncular morlar, maviler,

Tabii ki beyazla , fuşya rengi de var!

Yeşilin bin bir tonuyla coşkuyla kutlar… baharın gelişini çiçekler!!!

Baharda ezber bozan bir güzellikle sihirli dünyalarına şahitlik ederiz çiçeklerin.

Kırlarda insanı hayrete düşüren bir renk seremonisini yaşanır!

Bu coşkuya herkes bakar! ama göremeyebilir!

Bu coşku insan psikolojisine ve fizyolojisine de yansır..

Bu sebeple en güzel aşklar baharla gelir.

Çağlar boyu böyle olmuştur.

Şairlerin teması olmuştur…

Bazen bir demet çiçek buketi,

Bazen de bir dal gül sevgiyi ifade etmiştir…

Söylenemeyen sevgi kelimelere söz olmuştur… ses olmuştur çiçekler!!

Anadolu dumanlı dağlarında, yalçın kayalıklarının arsında bir dolu çiçek barındırır.

Laleler, sümbüller

Güller, nergisler,

Mimozalar,şakayıklaar,

Orkideler,

Zambaklar,

Hanımelleri, yaseminler

Sardunyalar, ortancalar

Hepsinin rengi başkadır… kokusu başka başkadır.

Duruşu başkadır, tavrı başkadır.

Sümbül asil,

Nergis ıtridir.

Lale boynu büküktür,

Güller narindir.

Yasemin büyüleyici,

Orkide özel,

Hanımeli egzotik,

Zambak kırılgandır.

Şakayıklar nazlı,

Mimozalar hoyrat,

Orkidenin sıra dışı öyküsü vardır.

Kimi masumiyetin rengi,

Kimi aşkın rengi,

Kimi ayrılığı ifade eder

Ama hepsi sevgiyi ifade eder

Sembolüdür, somut göstergesidir tüm çiçekler sevginin!

Hayata göz açış anımızdan

Yaşam boyuncaaa, da hep yanı başımızdadır çiçekler.

Vee…

Yaşamın son gününde yani hayata veda edişte de yanımızda çiçekler vardır…

Onlar güzel anlarımızda olduğu kadar, acılarımızda da destek olmaya çalışırlar..

Güzelleştirirler her anımızı..

Dünyanızı biraz daha güzelleştirmek mi istiyor sunuz?

Hadi kendinize yada en sevdiğinize bir iyilik yapın;

Menekşe seviyorsanız menekşe,

Lale seviyorsanız lale,

Yok ben boynu bükük sümbülü seviyorum derseniz sümbül,

Orkide sevenler ise o asil orkideyi,

Yok!! Nergisin koca bir yılda, bir aylık kokusu ve çiçeği bana yeter derseniz…

Nergis!

Sardunyanın o görkemli görünüşünü sevenler ise sardunya,

Sürpriz sevenler,

Gizemli kaktüsün mucizevi çiçeklerini beklemeli…

Balkonunuza en az üç beş saksı çiçek edinin,

Şimdi tam zamanı…

İnanın balkonunuza ruh gelecek,

Güzellik gelecek,huzur ve sağlık gelecek…

Balkonunuzun havası değişecek!

Çiçeksiz geçmesin gününüz,

Hadi bugün kadın erkek demeden eşinize sevgilinize bir çiçek verin…

İster kırdan bir papatya koparın,

İster bahçeden bir gül!

Ama illaki sevginizi ifade edin

Sevgiyle…

Perihan Şahin Bal 14 şubat 2019 Antalya