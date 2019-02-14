HABER KIBRIS

Sevginin somut göstergesi nedir? Perihan Şahin Bal yazdı

ads
14/02/2019

Sevginin somut göstergesi nedir? Perihan Şahin Bal yazdı

SEVGİNİN SOMUT GÖSTERGESİ  NEDİR?

Bazen çok güzel anlamında,

Kimi zaman eksiksiz, kusursuz anlamında,

Bazen inanılmaz renk uyumu için,

Çoğu zaman da temiz anlamında ‘’Çiçek gibi’’ deriz…

Renklerin cümbüşünü, çiçeklerin dünyasında görürüz..

İlkbaharla tabiat ana, güneşi toprakla, suyla, tohumla yoğurur…

İnanılmaz bir çiçek patlaması yaşanır.

Bu patlama sessiz ama şiddetli bir patlamadır!

Sarılar, kırmızılar,

Morlar, eflatunlar.

Allar,pembeler,

Turuncular  morlar, maviler,

Tabii ki beyazla , fuşya rengi de var!

Yeşilin bin bir tonuyla coşkuyla kutlar… baharın gelişini çiçekler!!!

Baharda ezber bozan bir güzellikle sihirli dünyalarına şahitlik ederiz çiçeklerin.

Kırlarda insanı hayrete düşüren bir renk seremonisini yaşanır!

Bu coşkuya herkes bakar! ama göremeyebilir!

Bu coşku insan psikolojisine ve fizyolojisine de yansır..

Bu sebeple en güzel aşklar baharla gelir.

Çağlar boyu böyle olmuştur.

Şairlerin teması olmuştur…

Bazen bir demet çiçek buketi,

Bazen de bir dal gül sevgiyi ifade etmiştir…

Söylenemeyen sevgi kelimelere  söz olmuştur… ses olmuştur çiçekler!!

Anadolu dumanlı dağlarında, yalçın kayalıklarının arsında bir dolu çiçek barındırır.

Laleler, sümbüller

Güller, nergisler,

Mimozalar,şakayıklaar,

Orkideler,

Zambaklar,

Hanımelleri, yaseminler

Sardunyalar, ortancalar

Hepsinin rengi başkadır… kokusu başka başkadır.

Duruşu başkadır, tavrı başkadır.

Sümbül asil,

Nergis ıtridir.

Lale  boynu büküktür,

Güller narindir.

Yasemin büyüleyici,

Orkide özel,

Hanımeli egzotik,

Zambak kırılgandır.

Şakayıklar nazlı,

Mimozalar hoyrat,

Orkidenin sıra dışı öyküsü vardır.

Kimi masumiyetin rengi,

Kimi aşkın rengi,

Kimi ayrılığı ifade eder

Ama hepsi  sevgiyi ifade eder

Sembolüdür, somut göstergesidir tüm çiçekler sevginin!

Hayata göz açış anımızdan

Yaşam boyuncaaa, da hep yanı başımızdadır çiçekler.

Vee…

Yaşamın son gününde yani hayata veda edişte de yanımızda çiçekler vardır…

Onlar güzel anlarımızda olduğu kadar,  acılarımızda da destek olmaya çalışırlar..

Güzelleştirirler  her anımızı..

Dünyanızı biraz daha güzelleştirmek mi istiyor sunuz?

Hadi kendinize yada en sevdiğinize  bir iyilik yapın;

Menekşe seviyorsanız menekşe,

Lale seviyorsanız lale,

Yok ben boynu bükük sümbülü seviyorum derseniz sümbül,

Orkide sevenler ise o asil orkideyi,

Yok!! Nergisin koca bir yılda, bir aylık kokusu  ve çiçeği bana yeter derseniz…

Nergis!

Sardunyanın o görkemli görünüşünü sevenler ise sardunya,

Sürpriz sevenler,

Gizemli kaktüsün  mucizevi çiçeklerini beklemeli…

Balkonunuza en az üç beş saksı çiçek edinin,

Şimdi tam zamanı…

İnanın balkonunuza ruh gelecek,

Güzellik gelecek,huzur ve sağlık gelecek…

Balkonunuzun havası değişecek!

Çiçeksiz geçmesin gününüz,

Hadi bugün kadın erkek demeden eşinize sevgilinize bir çiçek verin…

İster kırdan bir papatya koparın,

İster bahçeden bir gül!

Ama illaki sevginizi ifade edin

Sevgiyle…                                                                         

Perihan Şahin Bal   14 şubat 2019  Antalya

Bu habere tepkiniz:
TAGS: Perihan Şahin Bal
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2018 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.