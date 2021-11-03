Sevil Emirzade Yeni Kitabını Tanıttı

Yazar Sevil Emirzade, “Uğurlar Olsun Kıbrıs’ın Mavi Panjurlu Eski Hikayeleri-Yazılsın Dostlukla Yenileri” adlı kitabını Girne Sanat Galerisi’nde düzenlenen bir etkinlikle tanıttı.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Girne Belediyesi Sanat Galerisi’nde dün yapılan etkinliğe, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Etkinlikte, Soprano Demetra Mustafaoğlu’nun mini konseri ve Kıbrıs Tarihi’ni 1821’den itibaren dönemsel kesitlerde araştıran tiyatro oyun kitaplarının sohbet, söyleşi ve imza töreni de yer aldı.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü tanıtımda yaptığı konuşmada, “Burada yoğun bir emek var. Bu çalışma iki yüz yıl boyunca Kıbrıs’ta yaşanan olayları bizlerin anlayabilmesi için ve daha da ilerisinde gelecek nesillere bellek yaratabilmesi içindir” diyerek, Emirzade’ye teşekkür etti.

Sevil Emirzade de kitabının tanıtımında, babasının yarım bıraktığı kitabı tamamlamasının bir vefa borcu olduğunu söyleyerek, kendilerine ilk günden beri destek veren ve kitap tanıtımında hiçbir yardımı esirgemeyen Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ile belediye çalışanlarına teşekkür etti.

Yazar Sevil Emirzade’nin “Uğurlar Olsun Kıbrıs’ın Mavi Panjurlu Eski Hikayeleri-Yazılsın Dostlukla Yenileri” adlı kitabının üç dildeki tanıtımı, 9 Kasım Salı günü saat 15.00-16.30 arası Girne Belediyesi Sanat Galerisi’nde gerçekleştirilecek.

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03/11/2021 15:55