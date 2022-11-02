Sevilay Direkoğlu son yolculuğuna uğurlandı
02/11/2022
Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’na uzun yıllar hizmet veren Sevilay Direkoğlu bugün son yolculuğuna uğurlandı
Sevilay Direkoğlu için saat 10.30’da Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nda tören düzenlendi.
Törende konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, usta ismi kaybetmenin derin üzüntüsü içinde olduğuna vurgu yaparak Direkoğlu’nun ailesi ile BRT ailesine baş sağlığı dileğinde bulundu.
Sevilay Direkoğlu’nunnaaşışu sıralarda Lefkoşa Kabristanlığı’nda toprağa verildi