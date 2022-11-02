Sevilay Direkoğlu son yolculuğuna uğurlandı

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02/11/2022

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Sevilay Direkoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’na uzun yıllar hizmet veren Sevilay Direkoğlu bugün son yolculuğuna uğurlandı

Sevilay Direkoğlu için saat 10.30’da Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nda tören düzenlendi.

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, usta ismi kaybetmenin derin üzüntüsü içinde olduğuna vurgu yaparak Direkoğlu’nun ailesi ile BRT ailesine baş sağlığı dileğinde bulundu.

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02/11/2022 13:03
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TAGS: Sevilay Direkoğlu
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