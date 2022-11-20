Sevilen bir değer, Ali Hacıoğulları hayatını kaybetti

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20/11/2022

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Sevilen bir değer, Ali Hacıoğulları hayatını kaybetti

Aslen Gönyeli'li olup Kanlıköy'de ikamet eden sevilen insan Ali HACIOĞULLARI hayatını kaybetti. K.T Elektrik Kurumu duayenlerinden Ali Usta, uzun yıllar Elektrik Kurumunda usta başı olarak çalışmış ve ekibi tarafından sevilen bir değerdi. Cenazesi 21 Kasım 2022 tarihinde (Pazartesi) Gönyeli Camiinde kılınacak öğle namazının ardından Gönyeli kabristanlığına defnedilecektir.

Eşi: Zühre HACIOĞULLARI

Evlatları: Osman Zorlu - Nuray Hacıoğulları Ömer - Filiz Hacıoğulları Emete - Hüseyin İkinci Zafer Yılmaz - Ferda Hacıoğulları Havva - Ayhan Başak Mehmet - Seniha Hacıoğulları

Torunları ve Torun Çocukları: Ali Hacıoğulları

20/11/2022 13:31
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