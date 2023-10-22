Sevilen özellik Instagram'a geliyor

Popüler sosyal medya platformu Instagram, sürekli olarak yeni özellikler eklemeye devam ediyor. Son zamanlarda önemli güncellemeler alan Instagram, şimdi de iPhone kullanıcılarında var olan Sticker Oluşturma'yı getiriyor. İşte bu yeni özelliğin detayları...

Instagram, kullanıcıların taleplerine yanıt vererek yeni özellikler geliştirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde, yorumlar bölümü için anket başlatma özelliği üzerinde çalıştığını duyuran platform, şimdi ise Sticker Oluşturma özelliğini test ediyor.

Instagram'ın Yöneticisi Adam Mosseri, resmi duyurusunu yayın kanalı üzerinden yaparak kullanıcıların hikayelerini paylaşırken özel stickerler oluşturabileceklerini açıkladı. Bu özellik sayesinde iPhone kullanıcıları, seçtikleri bir resimdeki ana nesnenin arka planını otomatik olarak temizleyebilecekler, böylece nesne daha belirgin hale gelecek. Örneğin, bir köpek fotoğrafı seçtiğinizde, resimdeki köpek dışındaki diğer nesneler otomatik olarak silinecek.

Sticker oluşturma özelliği henüz test aşamasında ve sadece bazı kullanıcılara sunulmuş durumda. Dolayısıyla, güncellemenin size gelip gelmediğini kontrol etmek için beklemeniz gerekebilir. Özelliğin genel olarak ne zaman tüm kullanıcılara sunulacağı ise henüz belli değil.

Instagram sticker oluşturma özelliği nasıl kullanılır?

Instagram uygulamasını açın.

Ana menüdeki Artı ("+") simgesine dokunarak paylaşım yapma bölümüne geçin.

Hikaye paylaşma kısmına gidin.

Bir fotoğraf çekin veya galerinizden bir görsel seçin.

Ekranın altından yukarı doğru kaydırarak Araçlar penceresini açın.

Makas simgesiyle işaretlenmiş "Oluştur" aracına dokunun.

Bir görsel seçin ve resimdeki ana nesnenin seçilmesini bekleyin.

İşlem tamamlandığında "Çıkartma kullan" butonuna dokunabilirsiniz.