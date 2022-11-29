Sevilen Sandviççi Lefkeli Hilmi

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29/11/2022

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Sevilen Sandviççi Lefkeli Hilmi

Özel Haber- Batuhan Borakan

Lefkoşa Sarayönü’nün sevilen sandviççisi 63 yaşındaki Hilmi Lefkeli…

Mahkemeler önündeki “Lefkeli” isimli büfesinde tost, sandviç satan Hilmi Lefkeli, 36 yıldır haftanın 6 günü Lefke’den Lefkoşa’ya gelerek işinin başına geçiyor.

“İşimi çok seviyorum. 36 yıl daha ömrüm olsa yine gider gelirim” ifadelerini kullanan Hilmi Lefkeli, Haber Kıbrıs’a konuştu.

36 yıldır bu işle uğraşıyor

Aslen Lefkeli  ve mesleğine gönül vermiş biri olan Hilmi Lefkeli, Lefkoşa Mahkemeler önünde bulunan büfesini her sabah 7’de açıp ve öğlen 3’te kapatıyor.

Lefkoşa Mahkemeler önünde yaptığı tost ve sandviçlerle bölge halkının damak lezzetini bulmuş olan Lefkeli, 36 yıldır bu işle uğraşıyor.

Müşterileri tarafında çok sevilen biri olan Lefkeli, tostuna sevgisini de kattığını söylüyor.

Fotoğraflar: Mustafa Seymen

 

29/11/2022 19:37
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TAGS: Sevilen Sandviççi Lefkeli Hilmi
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