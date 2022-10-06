Sevilla: 1 - Borussia Dortmund: 4

Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk iki maçında bir galibiyet alan bir kez de yenilen Borussia Dortmund, bir puanlı Sevilla'ya konuk oldu. Alman ekibinde kaptan olarak sahaya çıkan Jude Bellingham tarihe geçti. İngiliz oyuncu, Şampiyonlar Ligi'nde takımının kaptanı olarak sahaya çıkan en genç oyuncu oldu.

Borussia Dortmund öne geçmek için fazla beklemedi. Henüz 6. dakikada Jude Bellingham'ın asistini Raphael Guerreiro ağlarla buluşturdu ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Golün asistini yapan 19 yaş ve 98 günlük Belingham, bu kez 41. dakikada sahneye çıktı. Salih Özcan'ın asistini gole çeviren Bellingham takımını 2-0 öne geçirdi. Genç futbolcu, Şampiyonlar Ligi'nde üst üste üç maçında gol atan ilk orta saha oyuncusu unvanını ele geçirdi.

İlk yarının skorunu belirleyen isim Karim Adeyemi oldu. 20 yaşındaki Alman oyuncu üçüncü kez ağları havalandırdı ve Borussia Dortmund ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı.

51. dakikada sahneye çıkan isim En-Nesyri oldu ve Sevilla adına farkı ikiye indirdi: 1-3.

Maçta son sözü 75'te Julian Brandt söyledi ve Borussia Dortmund sahadan 4-1 galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından Sevilla 1 puanda kaldı. Borussia Dortmund ise puanını 6 yaptı ve üç maçını da kazanan Manchester City'nin ardından ikinci sıradaki yerini korudu.

SEVILLA, LOPETEGUI İLE YOLLARI AYIRDI

Borussia Dortmund'un 4-1'lik galibiyete sonrası Sevilla, teknik direktör Julen Lopetegui ile yolları ayırdı. Sezon başında Galatasaray'dan Marcao'yu da kadrosuna katan Sevilla, lige de kötü bir başlangıç yaptı. Endülüs ekibi, 7 maçta sadece 5 puan topladı ve küme düşme hattının bir puan üzerinde yer aldı.

DORTMUND İSPANYOL ŞANSSIZLIĞINI KIRDI

Bu arada Sevilla, Şubat-Mart 2002'den bu yana ilk kez resmi maçlarda sahasındaki üst üste dört maçını kaybetti.

Borussia Dortmund ise Şampiyonlar Ligi'nde İspanyol takımlarınıa karşı deplasmanda oynadığı son iki maçı da kazandı. Siyah-Sarılılar, bu iki maçı da Sevilla karşısında ve teknik direktör Edin Terzic yönetiminde kazandı. Bu maçlardan önce Dortmund, İspanya topraklarında oynadığı 11 maçta sadece bir galibiyet elde etmişti.

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06/10/2022 10:12