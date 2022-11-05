Sevilla, Marcao hakkında kötü haberi duyurdu

Sevilla, Galatasaray'dan transfer ettiği Marcao'nun sakatlığı nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalacağını duyurdu.

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05/11/2022

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Sevilla, Marcao hakkında kötü haberi duyurdu

La Liga ekiplerinden Sevilla'da Brezilyalı stoper Marcao bir süre sahalardan uzak kalacak.

Sağ bacağının biseps femorisinde yırtılma meydana gelen Marcao'nun Dünya Kupası sonrasına kadar forma giyemeyeceği bildirildi.

Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City mücadelesinde sakatlanan Marcao yerini Nemanja Gudelj'e bırakmak zorunda kalmıştı.

Galatasaray'dan 12 milyon euro karşılığında Endülüs ekibine transfer olan 26 yaşındaki futbolcu bu sezon Sevilla formasıyla 7 maçta görev yaptı.

05/11/2022 10:21
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TAGS: Sevilla, Galatasaray, transfer,
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