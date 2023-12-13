Sevilla Şampiyonlar Ligi'nden elendi; Sergio Ramos tarihe geçti

Şampiyonlar Ligi'nde son grup maçları bugün ve yarın oynanacak. B Grubu'nun son maçında Lens ve Sevilla, Bollaert-Delelis Stadyumu'nda karşılaştı.

İlk yarının golsüz geçtiği karşılaşmanın ikinci yarısında Lens 63. dakikada Frankowski'nin penaltı golüyle öne geçti. Sevilla ise 79. dakikada Sergio Ramos'un penaltı golüyle rakibine yanıt verdi. Ev sahibi takım 90+6'da Fulgini'nin golüyle galibiyete uzandı.

Puanını 8 yapan Lens grubu 3. bitirdi ve UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandı. Sevilla ise 6 maç sonunda 2 puanda kalarak Avrupa kupalarına veda etti.

Sergio Ramos, Şampiyonlar Ligi tarihine geçti

Sergio Ramos, Gerard Pique ve Roberto Carlos'u geride bırakarak 17 golle Şampiyonlar Ligi tarihinin en golcü savunma oyuncusu oldu.