Sevilla Şampiyonlar Ligi'nden elendi; Sergio Ramos tarihe geçti
Şampiyonlar Ligi B Grubu son maçında Lens sahasında Sevilla'yı 2-1 yendi. Fransız ekibi yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Grubu son sırada bitiren Sevilla ise Avrupa kupalarına veda etti. Sergio Ramos ise attığı golle tarihe geçti.
13/12/2023
Şampiyonlar Ligi'nde son grup maçları bugün ve yarın oynanacak. B Grubu'nun son maçında Lens ve Sevilla, Bollaert-Delelis Stadyumu'nda karşılaştı.
İlk yarının golsüz geçtiği karşılaşmanın ikinci yarısında Lens 63. dakikada Frankowski'nin penaltı golüyle öne geçti. Sevilla ise 79. dakikada Sergio Ramos'un penaltı golüyle rakibine yanıt verdi. Ev sahibi takım 90+6'da Fulgini'nin golüyle galibiyete uzandı.
Puanını 8 yapan Lens grubu 3. bitirdi ve UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandı. Sevilla ise 6 maç sonunda 2 puanda kalarak Avrupa kupalarına veda etti.
Sergio Ramos, Şampiyonlar Ligi tarihine geçti
Sergio Ramos, Gerard Pique ve Roberto Carlos'u geride bırakarak 17 golle Şampiyonlar Ligi tarihinin en golcü savunma oyuncusu oldu.