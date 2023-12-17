Sevilla'da fatura teknik direktöre kesildi

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17/12/2023

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Sevilla'da fatura teknik direktöre kesildi


 

Sevilla, La Liga ve Şampiyonlar Ligi'nde alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Diego Alonso ile yollarını ayırdı.

Şampiyonlar Ligi'nde gruo sonuncusu olarak Avrupa kupalarına veda eden Sevilla, La Liga'da da istediği sonuçları alamadı.

La Liga'nın 17. haftasında 3-0 kaybedilen Getafe maçının ardından teknik direktör Diego Alonso ile yollar ayrıldı.

Sevilla ligde 13 puanla averajla düşme hattının 2 basamak üstünde bulunuyor. İspanyol ekibi sezon içinde daha önce geçen sezon Avrupa Ligi'nin kazanılmasında pay sahibi olan Mendilibar'ı göndermişti.

Gün içinde Sevilla'lı oyuncular antrenmanda isteksiz görüntüleri gündem olmuştu.

 

 

17/12/2023 12:19
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TAGS: Sevilla’da fatura teknik direktöre kesildi
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