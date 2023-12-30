Sevilla'da Fernando ile yollar ayrıldı
İspanya LaLiga ekiplerinden Sevilla, Fernando Reges'in sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.
30/12/2023
Fernando Sevilla'dan ayrıldı.
İspanyol ekibinden yapılan açıklamada sözleşmesi sezon sonunda bitecek Fernando'yla fesih için anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Açıklamada, Fernando'nun kişisel nedenlerden dolayı sözleşmesinin feshedilmesini istediği ve Brezilya'ya döneceği kaydedildi.
Sevilla'da bu sezon 13 maçta görev yapan Fernando, gol veya asist kaydedemedi.
2019'DA TRANSFER OLDU
Deneyimli oyuncu, 2019 yılında Galatasaray'dan Sevilla'ya transfer olmuştu.
Fernando daha önce Manchester City, Porto, Estrela, ve Vila Nova takımlarında forma giydi.