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Sevilla'da Lopetegui dönemi

İspanya'nın Sevilla Kulübü, teknik direktörlüğe Julen Lopetegui'yi getirdi.

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04/06/2019

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Sevilla'da Lopetegui dönemi

Sevilla Kulübünden yapılan açıklamada, 53 yaşındaki İspanyol teknik adam Julen Lopetegui ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Sevilla'da teknik direktör Joaquin Caparros, kronik lösemi hastalığı nedeniyle sezon sonundan görevini bırakmıştı.

Kariyerinde daha önce Portekiz temsilcisi Porto (2014-2016) ile İspanya Milli Takımı'nı (2016-2018) çalıştıran Lopetegui, son olarak geride kalan sezonun başında geldiği Real Madrid'de kötü sonuçların ardından teknik direktörlük görevinden Ekim 2018'de alınmıştı.

Kaynak: AA

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TAGS: Sevilla, Julen Lopetegui
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