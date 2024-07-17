Sevilla'dan En-Nesyri transferi için açıklama

Sevilla Sportif Direktörü Victor Orta, Youssef En-Nesyri'yle Avrupa'dan birçok takımın ilgilendiği söyledi. Orta, En-Nesyri'nin transfer durumunda herhangi bir gelişme olmadığını ve Roma'dan teklif almadığını belirtti.

İspanya LaLiga'da Sevilla, yeni transferleri Saul Niguez ve Albert Sambi Lokonga için imza töreni düzenlendi.



İmza töreninde soruları yanıtlayan sportif direktör Victor Orta, Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Youssef En-Nesyri'ye Avrupa'dan birçok takımın ilgisinin olduğunu söyledi.



Orta açıklamasında, "En-Nesyri için son 48 saatte çok değişiklik olmadı. Şu anda bizim kabul edebileceğimiz bir teklif gelmedi. Roma'dan gelen resmi bir teklif yok. Roma'dan hiçbir şey gelmedi." dedi.

EN-NESYRI'NİN KARİYERİ

Youssef En -Nesyri, kariyeri boyunca 290 maçta süre alırken 93 gol ve 12 asist kaydetti.



27 yaşındaki futbolcu, Malaga, Leganes ve Sevilla formalarını giydi.