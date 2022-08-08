Sevilla'dan Victor Nelsson için yeni teklif

Sevilla’nın Victor Nelsson ısrarı sürüyor.



Galatasaray’dan Marcao’yu bonuslar dahil 15 milyon Euro’ya renklerine katan İspanyol ekibi, Danimarkalı stoperi de istiyor.



Sevilla’nın Nelsson için 12 milyon Euro bonservis bedeli teklif etti ancak sarı-kırmızılılar, bu rakamı düşünmeden reddetti. İspanyol ekibi, teklifini yükselterek Galatasaray’ın kapısını yeniden çalacak.

Galatasaray Victor Nelsson için ne kadar bonservis bedeli istiyor?

Yönetim, sözleşmesinde “25 milyon Euro’ya serbest kalır” maddesi bulunan Nelsson için minimum 20 milyon Euro talep ediyor.



Teknik heyetin takımda kalmasını istediği 23 yaşındaki stopere maaş zamlı yeni bir sözleşme önerilmesi de gündemde. Geçen sezon başında Kopenhag’tan 7 milyon Euro bedel ile transfer edilen Victor Nelsson, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 46 maçta 1 gol kaydetti.

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08/08/2022 14:38