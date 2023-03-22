Sevilla'nın yeni teknik direktörü Mendilibar oldu

İspanya'nın Sevilla Kulübü, teknik direktör Jorge Sampaoli'nin yerine Jose Luis Mendilibar ile anlaştı.

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22/03/2023

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Sevilla'nın yeni teknik direktörü Mendilibar oldu

Sevilla, 62 yaşındaki İspanyol teknik direktör Mendilibar ile 30 Haziran'a kadar geçerli sözleşme imzaladığını duyurdu.

Sezona Julen Lopetegui ile başlayan Sevilla alınan kötü sonuçlardan dolayı ekim ayı başında Lopetegui'nin görevine son verip yerine Arjantinli teknik direktör Sampaoli'yi getirmişti.

Sampaoli ile de ligde istediği sonuçları alamayan Sevilla, 26. hafta sonunda yeniden teknik direktör değişikliğine gitti.

Sevilla'nın bu sezonki üçüncü teknik direktörü olan Mendilibar, daha önce Eibar, Athletic Bilbao, Real Valladolid, Levante, Osasuna, Alaves gibi takımlarda görev aldı.

Ligde 26 maçta topladığı 28 puanla 14. sırada yer alan Sevilla, düşme hattındaki takımlardan sadece 2 puan üstte bulunuyor.

İspanyol kulübü, Fenerbahçe'yi elediği UEFA Avrupa Ligi'nde ise çeyrek finalde yoluna devam ediyor.

22/03/2023 09:31
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TAGS: spor, futbol, haber, kıbrıs
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