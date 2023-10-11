Sevilla'nın yeni teknik direktörü Uruguay'dan

İspanya LaLiga ekibi Sevilla, teknik direktörlük görevine Diego Alonso'nun getirildiğini açıkladı.

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11/10/2023

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Sevilla'nın yeni teknik direktörü Uruguay'dan

Jose Luis Mendilibar ile yollarını ayıran Sevilla'da, teknik direktörlük görevine Diego Alonso getirildi. Uruguaylı çalıştırıcıyla bu sezonun sonuna kadar sözleşme imzalandı.

İspanyol kulübünden yapılan açıklamada, Alonso'nun bu akşam yapılması planlanan antrenmanda yeni takımının başında olacağı belirtildi.

Son olarak Uruguay Milli Takımı'nı çalıştıran Diego Alonso, geçtiğimiz şubat ayından bu yana boştaydı. Alonso Avrupa'da ilk kez takım çalıştıracak.

11/10/2023 09:26
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TAGS: Sevilla, yeni, teknik, direktör, Uruguay,
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