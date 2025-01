Sevilmediğinizi gösteren 11 keskin işaret

Sevilmediğinizi anlamak bazen zor olabilir, çünkü her insanın duygularını ve düşüncelerini ifade etme şekli farklıdır. Ancak bazı genel davranışlar ve işaretler, karşınızdaki kişinin sizinle ilgisi ya da sevgisi hakkında ipuçları verebilir. İşte sevilmediğinizi gösteren bazı keskin işaretler.

Sevilmediğinizi gösteren işaretler genelde tutarsız, ilgisiz veya olumsuz davranışlarla kendini belli eder. Ancak her durumun kendi bağlamı olduğunu unutmayın.

1- VÜCUT DİLİ FARKI

Seni seviyorum sözlerini tekrar edebilir ama gerçekten bu konuda ciddi mi? Tam olarak bu durumu anlamak istiyorsanız hayatınızdaki kişinin vücut dilini iyi izleyin. Sizi sevmeyen bir kişinin gülümsemesi sahte olur.



Ayrıca el hareketlerine ve mimiklerini de mutlaka bakın. Göz teması kurmuyorsa ve konuşurken ufak dokunuşlarda bulunmuyorsa size olan sevgisi sahte olabilir.

2- SÖZLERİ VE EYLEMLERİ TUTARLI DEĞİL

Hayatınızdaki kişi gerçekten sizi seviyorsa tutarlı davranır. Verdiği sözleri ya da kullandığı cümleleri mutlaka hareketleriyle gösterir. Ancak hayatınızdaki kişi söyledikleri sık sık değiştiriyorsa ve kafa karıştırıcı cümleler kuruyorsa size karşı rol yapıyor olabilir.

3- ÖNCELİĞİ OLAMAZSINIZ

Hayatındaki insanı biri gerçekten seviyorsa tüm önceliği o olur. Sürekli sevdiği kişiyle vakit geçirmek ister. Hayatındaki diğer insanlar sizden daha sonra gelir.



Tüm zamanını hatta her anını sizinle geçirmek için can atar. Ancak hayatınızdaki kişi bunun yerine arkadaşlarına önem veriyor ve bu durumdan rahatsızlık duyacağınızı düşünmüyorsa size olan hisleri gerçek olmayabilir. Eğer çevresindeki insanları size tercih ediyorsa aranızdaki duygular sahte

4- HAYÂL KIRIKLIĞINA UĞRATIR

Hayatınızdaki kişinin sevgisi gerçek değilse sizi hayâl kırıklığına uğratmaktan çekinmez. Aynı hataları sık sık yapar. Sizin düşüncelerinizi umursamaz. İncinmeniz ve kırılmanız onun için önemli olmaz. Bu sorunu dürüst bir şekilde ona anlattığınızda ilgilenmez. Kendini düzeltmek için harekete geçmez.

5- ALDATIR

Eğer sizi aldatıyorsa sevgisi asla güçlü değildir. Bir kişi gerçekten sevdiğinde hayatındaki insana bağlı olur. Gözü ondan başkasını görmez. Ancak sevgisi sahte olan bir kişi sizi umursamaz. Gözü her zaman dışarıda olur. Başkalarıyla flört etmekten çekinmez. Sizi her an aldatabilir.

6- SEVGİSİNİ GÖSTERMEZ

Hayatınızdaki insa sizi gerçekten seviyorsa, size çeşitli şekillerde sevgi gösterecektir. Eğer şefkatli değilse veya fiziksel temas kurmuyorsa, bu onun ilişkiye gerçekten bağlı olmadığının bir işareti olabilir.

7- GERÇEKTEN DİNLERLER

Sizi gerçekten seven bir kişi söyleyeceklerinizi dinlemek ve bakış açınızı anlamak için çaba gösterecektir. Dinlemiyorsa veya söyleyeceklerinize ilgisiz görünüyorsa, bu sizi seviyormuş gibi yaptığının bir işareti olabilir.

8- PLAN YAPMAZLAR

Hayatındaki kişi sana gerçekten âşıksa gelecek için planlar yapar ve seni de bunlara dahil eder. Herhangi bir plan yapmazsa veya birlikte bir gelecek inşa etmeye kararlı görünmüyorsa, bu, ilişkiye gerçekten bağlı olmadığının bir işareti olabilir.

9- GÜVENİLİR DEĞİLDİR

Sizi seven bir kişi senin yanında olmak ve güvenilir olmak için çaba gösterir. Sık sık planlarını iptal ediyorsa veya verdiği sözleri yerine getirmiyorsa bu, ilişkiye tam olarak bağlı olmadığının bir işareti olabilir.

11- DUYGULARINI PAYLAŞMAZ

Seni seven bir kişi duyguları konusunda açık ve dürüst olacaktır. Duygularında açık sözlü değilse veya ilişkiye duygusal olarak bağlı görünmüyorsa, bu sizi seviyormuş gibi yaptığının bir işareti olabilir.